Мбаппе признан лучшим игроком февраля в лиге 1
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в феврале. За 22-летнего француза проголосовали 39 процентов участников опроса.
В декабре Языджи сыграл в 5 матчах лиги 1, забил 3 гола и получил 2 желтые карточки.
Вторым в голосовании стал нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер, набравший 33 процента голосов. Замкнул тройку вингер «Лиона» Мемфис Депай — 28 процентов.
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