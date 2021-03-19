Мбаппе признан лучшим игроком февраля в лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в феврале. За 22-летнего француза проголосовали 39 процентов участников опроса.

В декабре Языджи сыграл в 5 матчах лиги 1, забил 3 гола и получил 2 желтые карточки.

Nous avons notre Laur?at ?



Avec ce 5?me Troph?e UNFP du Joueur du Mois, Kylian Mbapp? ?gale un certain... Zlatan Ibrahimovic ?



F?licitations Kylian#TropheesUNFP pic.twitter.com/zBFCfmGeCi — UNFP (@UNFP) March 18, 2021

Вторым в голосовании стал нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер, набравший 33 процента голосов. Замкнул тройку вингер «Лиона» Мемфис Депай — 28 процентов.