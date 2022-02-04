Головин заболел и не сыграет с «Лионом»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник команды Александр Головин заболел.

«В четверг Головин был болен. На данный момент я не знаю диагноз. Он сдаст тесты на коронавирус», — цитирует Клемана L'Equipe.

Вчера, 3 февраля, стало известно, что 25-летний игрок сборной России пропустил очередную тренировку «Монако» и может оказаться вне заявки на матч 23-го тура лиги 1 с «Лионом».

Эта игра пройдет в субботу, 5 февраля.

В чемпионате Франции-2021/22 Головин сыграл в 13 встречах, проведя на поле около 700 минут, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

31 января 25-летний россиянин принял участие в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса» (4:2). Эта игра стала для полузащитника первой с 19 декабря, он пропустил более месяца из-за дискомфорта в мышце ноги.