Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лионом»
«Монако» опубликовала заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Лиона».
Полузащитник Александр Головин не попал в список футболистов на игру.
Ранее, 4 февраля, главный тренер «Монако» Филипп Клеман заявил, что российский игрок заболел и должен сдать тест на коронавирус.
В чемпионате Франции-2021/22 Головин сыграл 13 матчей, проведя на поле около 700 минут, забив два гола и сделав две результативные передачи.
Матч «Монако» — «Лион» должен пройти 5 февраля, начало — в 23:00 по московскому времени.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Лион
|22
|9
|8
|5
|31-28
|35
|
6
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
7
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
8
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
9
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
10
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
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38 тур
|4.02
|23:00
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.02
|19:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|5.02
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|6.02
|15:00
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|6.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|6.02
|17:00
|
Реймс – Бордо
|- : -
|6.02
|17:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|6.02
|17:00
|
Труа – Метц
|- : -
|6.02
|19:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|6.02
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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