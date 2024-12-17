Не зря приехал на церемонию.

Во вторник, 17 декабря, в Дохе (Катар) состоялась церемония вручения наград The Best от ФИФА. Премия учитывала выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определялся посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и журналистов. Рассказываем о главных триумфаторах.

У Гарначо премия Пушкаша

Церемония началась с вручения премии Ференца Пушкаша за лучший гол. Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, отличившийся ударом через себя в матче против «Эвертона» (3:0) в АПЛ 26 ноября 2023-го.

«Конечно, это был отличный гол. Но впереди еще многое предстоит, и я с нетерпением жду еще большего. Спасибо вам за поддержку», — сказал аргентинец.

Затем настала очередь женщин. И здесь на авансцену вышла Айтана Бонмати, которую признали лучшей футболисткой года. Для полузащитницы «Барсы» это вторая награда The Best подряд. Она также является обладательницей «Золотого мяча» 2023 и 2024 годов.

26-летняя Бонмати выдала феноменальный сезон-2023/24: стала чемпионкой Испании, обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также победительницей Лиги чемпионов. В составе национальной команды Айтана выиграла Лигу наций.

Мартинес — лучший вратарь

Аргентинскому голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу вручили приз лучшему вратарю. И это его вторая подобная награда в карьере. В октябре Эми завоевал трофей Яшина. Сейчас — победил в номинации от ФИФА. Отличный год для голкипера, который минувшим летом выиграл Кубок Америки.

Далее была объявлена символическая сборная 2024 года по версии ФИФА. В нее вошли следующие игроки: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Дани Карвахаль («Реал», Испания), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия) и Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия). Схема — 4-3-3.

Награда лучшему тренеру досталась Карло Анчелотти. И вряд ли кто-то будет спорить с данным решением. В сезоне-2023/24 «Реал» под руководством итальянца выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Винисиус — лучший игрок

Кульминацией церемонии стало появление Винисиуса Жуниора. Бразилец оказался единственным футболистом, вышедшим на сцену (остальные записали видеообращения). И сделал он это не просто так — все-таки получил приз лучшему игроку года. И даже выступил с проникновенной речью, напомнив о своем тяжелом детстве.

«Когда-то в юности мне казалось невозможным, что я окажусь этой сцене. Я из маленького города, где царили бедность и преступность. Теперь я здесь! Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому. Мой «Реал» Мадрид, «Фламенго», президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса, Карлетто, моих партнеров, мою семью и фанатов. Эта награда очень важна для меня, я хочу продолжать путь к успеху и играть за «Реал». Спасибо вам всем!» — сказал бразилец.