Роналдо назвал Винисиуса одним из самых ценных игроков современности

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор как никто другой заслуживает звания лучшего футболиста 2024 года по версии ФИФА.

«Прошло 16 лет с тех пор, как трофей лучшего игрока мира в последний раз приезжал в Бразилию. Теперь он заслуженно находится в руках Вини и значит гораздо больше, чем его решающая роль в матчах и выдающиеся показатели в сезоне-2023/24. Его таланта было бы достаточно для получения награды, но его сила выходит далеко за пределы поля. Мы говорим об одном из самых ценных игроков современности, который с немыслимой частотой становится жертвой расизма на телевидении», — написал Роналдо в своих соцсетях.

Он также назвал 24-летнего футболиста символом стойкости и сопротивления.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.