Винисиус будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА. На этот раз он посетит церемонию награждения

Винисиус Жуниор будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Бразильцы не удостаивались такой чести с 2007-го.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Вручение приза состоится сегодня, 17 декабря, на торжественном ужине в Катаре. Об этом сообщает Globo Esporte.

Конкурентами бразильца в этой номинации являлись: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлин Холанн, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Премия учитывает выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Вини уже в Дохе

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2024 года Винисиус занял второе место, уступив Родри. Тогда 24-летний форвард, как и остальные игроки «Реала», не приехал на церемонию награждения.

Однако сегодня, по данным СМИ, Вини посетит мероприятие — сейчас он находится в Дохе, где в среду пройдет финал Межконтинентального кубка ФИФА с мексиканской «Пачукой». Приглашение получили все номинанты премии.

Винисиус станет первым бразильцем, получившим награду лучшему игроку мира с 2007 года. Правда, тогда она называлась по-другому — FIFA World Player of the Year, и ее обладателем стал Кака.

Винисиус Жуниор. Фото Reuters

Что еще будет на премии

Имена победителей в каждой из номинаций объявят в онлайн-формате. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Помимо награды лучшему футболисту будут определены: сильнейшая футболистка, вратарь, тренер (мужчина и женщина) и обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол.

Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона среди мужчин и женщин. На попадание в мужскую команду сезона претендуют аж 77 игроков, в том числе защитник «Зенита» Нино.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.