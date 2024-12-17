Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:00

Винисиус будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА. На этот раз он посетит церемонию награждения

Винисиус Жуниор будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Бразильцы не удостаивались такой чести с 2007-го.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Вручение приза состоится сегодня, 17 декабря, на торжественном ужине в Катаре. Об этом сообщает Globo Esporte.

Конкурентами бразильца в этой номинации являлись: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлин Холанн, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Премия учитывает выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нино номинирован на&nbsp;премию ФИФА. В список лучших защитников мира попал Нино из «Зенита». А кто еще претендует на награды от ФИФА?

Вини уже в Дохе

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2024 года Винисиус занял второе место, уступив Родри. Тогда 24-летний форвард, как и остальные игроки «Реала», не приехал на церемонию награждения.

Однако сегодня, по данным СМИ, Вини посетит мероприятие — сейчас он находится в Дохе, где в среду пройдет финал Межконтинентального кубка ФИФА с мексиканской «Пачукой». Приглашение получили все номинанты премии.

Винисиус станет первым бразильцем, получившим награду лучшему игроку мира с 2007 года. Правда, тогда она называлась по-другому — FIFA World Player of the Year, и ее обладателем стал Кака.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Что еще будет на премии

Имена победителей в каждой из номинаций объявят в онлайн-формате. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Помимо награды лучшему футболисту будут определены: сильнейшая футболистка, вратарь, тренер (мужчина и женщина) и обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол.

Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона среди мужчин и женщин. На попадание в мужскую команду сезона претендуют аж 77 игроков, в том числе защитник «Зенита» Нино.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
Читайте также
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Гордости сборной Украины грозит долгая дисквалификация
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: FIFA The Best 2024: лучший футболист и тренер сезона по версии ФИФА
Globo Esporte: Винисиус получит награду The Best лучшему игроку 2024 года
В список лучших защитников мира попал Нино из «Зенита». А кто еще претендует на награды от ФИФА?
ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол
Меньян, Доннарумма, Симон и Эдерсон претендуют на звание лучшего вратаря 2024 года
Анчелотти, Гвардиола, Хаби Алонсо, Скалони и Де ла Фуэнте номинированы на звание лучшего тренера 2024 года
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2024 года
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-игроку «Шальке» проломили череп при свидетелях у ночного клуба. Он в больнице

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости