Мбаппе — Винисиусу после премии The Best: «Заслуженно»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился к одноклубнику Винисиусу Жуниору после признания бразильца лучшим игроком 2024 года на премии The Best от ФИФА.
«Заслуженно, бро», — написал Мбаппе в соцсети и прикрепил фото Винисиуса с церемонии награждения.
По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.
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|
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|В
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|+/-
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|
1
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|12
|2
|4
|50-20
|38
|
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|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Мальорка
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|8
|3
|7
|18-21
|27
|
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|4
|28-27
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|
7
|Осасуна
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|6
|7
|4
|22-25
|25
|
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|7
|4
|6
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|25
|
9
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|6
|6
|5
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|
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|6
|4
|7
|23-25
|22
|
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|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
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|12-34
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|
20
|Валенсия
|15
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|4
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|10
Результаты / календарь
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|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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