Мбаппе — Винисиусу после премии The Best: «Заслуженно»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился к одноклубнику Винисиусу Жуниору после признания бразильца лучшим игроком 2024 года на премии The Best от ФИФА.

«Заслуженно, бро», — написал Мбаппе в соцсети и прикрепил фото Винисиуса с церемонии награждения.

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.