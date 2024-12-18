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Сегодня, 16:25

Мбаппе — Винисиусу после премии The Best: «Заслуженно»

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился к одноклубнику Винисиусу Жуниору после признания бразильца лучшим игроком 2024 года на премии The Best от ФИФА.

«Заслуженно, бро», — написал Мбаппе в соцсети и прикрепил фото Винисиуса с церемонии награждения.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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