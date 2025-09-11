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11 сентября 2025, 03:40

Роналду получил награду «Лучший игрок всех времен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

В среду, 10 сентября, состоялась церемония награждения по итогам сезона-2024/25 в португальском футболе Liga Portugal Awards.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил награду «Лучший игрок всех времен». 40-летний португалец ранее выступал за «Спортинг».

«Будем надеяться, что в музее еще осталось место. Криштиану Роналду выиграл награду «Лучший игрок всех времен». Кто же еще?» — говорится в сообщении в соцсетях лиги.

За «Спортинг» Роналду сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач. Всего за карьеру у него 796 голов и 257 голевых передач в 1057 матчах на клубном уровне.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Спортинг (Лиссабон)
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