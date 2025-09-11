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11 сентября 2025, 02:04

Дьекереш признан лучшим игроком сезона-2024/25 в чемпионате Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

В среду, 10 сентября, состоялась церемония награждения Liga Portugal Awards по итогам сезона-2024/25 в португальском футболе.

Лучшим игроком сезона признан нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш. 27-летний швед забил 39 голов и сделал 8 голевых передач в 33 матчах чемпионата Португалии. Летом он перешел в лондонский «Арсенал».

Лучшим тренером сезона признан Руй Боржес, с которым «Спортинг» стал чемпионом страны. Команда набрала 82 очка, опередив ближайшего преследователя «Бенфику» на 2 очка.

Автором лучшего гола стал Элвес Бальде из «Фаренсе», а лучшим молодым игроком сезона — 18-летний Жеовани Кенда из «Спортинга». Он забил 2 гола и сделал 5 голевых передач в 34 матчах чемпионата Португалии.

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Виктор Дьекереш
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
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