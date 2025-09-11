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11 сентября 2025, 03:51

Куарежма и Нани включены в зал славы португальского футбола

Евгений Козинов
Корреспондент
Рикарду Куарежма и Луиш Нани.
Фото Global Look Press

На церемонии награждения по итогам сезона-2024/25 в португальском футболе Liga Portugal Awards в среду, 10 сентября, экс-игроки сборной Португалии Луиш Нани и Рикарду Куарежма получили специальные награды «Зал славы».

«Уникальный стиль, достойный только уникального игрока. Рикарду Куарежма удостоен награды «Зал славы». Поздравляем», — написала пресс-служба лиги.

41-летний Куарежма не играет с 2022 года, когда завершил карьеру. В чемпионате Португалии он выступал за «Спортинг», «Порту» и «Виторию Гимарайнш». Также он играл за «Челси», «Интер», «Барселону», «Бешикташ» и «Касымпашу».

«Сальто, которое навсегда останется в истории выдающейся карьеры. Нани получил награду «Зал славы». Поздравляем», — объявила пресс-служба лиги о награде для Нани.

38-летний Нани в прошлом году завершил карьеру. В Португалии он выступал за «Спортинг» и «Эштрелу». За пределами родины он играл за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Венецию», «Орландо Сити», «Лацио», «Фенербахче», «Мельбурн» и «Адана Демирспор».

Криштиану Роналду и&nbsp;Нани.Звездный Нани сыграет в медиалиге. Не исключено, что через него в Россию удастся пригласить Роналду
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Луиш Нани (Нани)
Рикарду Куарежма
Футбол
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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