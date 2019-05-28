Хави стал главным тренером "Аль-Садда"

Экс-полузащитник катарского Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный Твиттер катарского клуба. 39-летний испанец провел свой прощальный матч 20 мая.
В прошедшем сезоне Хави выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории. В составе "Барселоны" футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании.
رسمياً : #تشافي مدرباً للفريق بدايةً من الموسم القادم .. وسيبدأ تشافي مهامه مع طاقمة الذي يضم— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 мая 2019 г.
سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس،انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا ، انتونيو ترامولاس#السد https://t.co/QSwNMUo8ZN
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