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Сегодня, 07:52

«Фенербахче» разорвал контракт с Месутом Озилом

Руслан Минаев
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Месут Озил.
Фото Global Look Press

«Фенербахче» разорвал контракт с полузащитником Месутом Озилом, сообщает NTVspor. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Немецкий хавбек не играл с марта, когда был отстранен после ссоры с исполняющим обязанности главного тренера Исмаилом Карталом.

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш также не рассчитывал на 33-летнего хавбека.

В сезоне-2021/22 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Месут Озил
ФК Фенербахче
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