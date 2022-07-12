«Фенербахче» разорвал контракт с Месутом Озилом

«Фенербахче» разорвал контракт с полузащитником Месутом Озилом, сообщает NTVspor. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Немецкий хавбек не играл с марта, когда был отстранен после ссоры с исполняющим обязанности главного тренера Исмаилом Карталом.

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш также не рассчитывал на 33-летнего хавбека.

В сезоне-2021/22 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.