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Сегодня, 07:55

Руй Витория возглавил сборную Египта

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на 4 года. В середине июня Эхаб Галяль покинул пост главного тренера египетской сборной после трех проведенных матчей.

Витория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года.

Сборная Египта по футболу
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
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