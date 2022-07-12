Руй Витория возглавил сборную Египта
Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на 4 года. В середине июня Эхаб Галяль покинул пост главного тренера египетской сборной после трех проведенных матчей.
Витория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года.
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