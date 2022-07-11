В Турции сообщили, что Озил покинул «Фенербахче»

Полузащитник Месут Озил и «Фенербахче» договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, сообщает NTV Spor.

Немецкий хавбек не играет с марта, когда был отстранен после ссоры с исполняющим обязанности главного тренера Исмаилом Карталом.

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш также не рассчитывал на 33-летнего хавбека.

В сезоне-2021/22 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.