Феллаини вернулся после коронавируса и в первой игре сделал хет-трик за 7 минут

«Шаньдун Лунэн» выиграл у «Далянь Про» в матче 1-го тура чемпионата Китая — 3:2. В составе победителей хет-трик оформил Маруан Феллаини. Три мяча он забил в течение семи минут. Бельгийский хавбек в апреле попал в больницу в связи с коронавирусной инфекцией. Игра стала для него первой после выздоровления.

Счет в составе «Даляня» открыл бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. Возглавляет команду известный испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

«Далянь Про» — «Шаньдун Лунэн» — 2:3 (0:0)

Голы: Рондон, 57 (1:0). Феллаини, 79 (1:1). Феллаини, 83 (1:2). Феллаини, 86 (1:3). Даниэльсон, 90+3 (2:3).