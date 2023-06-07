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Сегодня, 19:13

Источник: Месси перешел в «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с «ПСЖ», стал игроком «Интера Майами», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний аргентинец в ближайшие часы объявит о своем переходе в МЛС.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
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