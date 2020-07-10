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Еще несколько футболиста болгарского «Локомотива» заболели коронавирусом

10 июля 2020, 14:38
Стадион болгарского «Локомотива». Фото ФК «Локомотив» Пловдив.
Стадион болгарского «Локомотива». Фото ФК «Локомотив» Пловдив.
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Число заразившихся коронавирусом футболистов болгарского «Локомотива» из Пловдива продолжает расти. В пятницу диагноз подтвердился еще у четырех игроков, сообщает Marica.

По мнению экспертов, рост числа заразившихся в Софии и Пловдиве непосредственно связан с проведением 1 июля финального матча Кубка Болгарии, в котором «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА. На игре присутствовали 12 тысяч болельщиков, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски.

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