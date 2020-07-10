Еще несколько футболиста болгарского «Локомотива» заболели коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом футболистов болгарского «Локомотива» из Пловдива продолжает расти. В пятницу диагноз подтвердился еще у четырех игроков, сообщает Marica.

По мнению экспертов, рост числа заразившихся в Софии и Пловдиве непосредственно связан с проведением 1 июля финального матча Кубка Болгарии, в котором «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА. На игре присутствовали 12 тысяч болельщиков, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски.