Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:49

Черчесов предположил, как выборы в Казахстанской федерации футбола повлияют на его работу

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов предположил, как избрание нового президента национальной футбольной федерации может повлиять на его дальнейшую работу в национальной команде.

«Я допускаю, что будет новый президент федерации, с которым мы наметим дальнейшую работу. Это нормально», — цитирует Черчесова ТАСС.

61-летний специалист возглавил сборную Казахстана в июле 2024 года. За 6 матчей под руководством Черчесова казахстанская национальная команда потерпела 5 поражений и один раз сыграла вничью.

Источник: ТАСС
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Президент Грузии пригласила Маска посетить страну
Педагог дала советы выпускникам по подготовке к экзаменам
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Порту» на выезде сыграл вничью с «Фамаликаном»

«Акрон» и «Ахмат» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана-2024 Чесноковым

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости