«Акрон» и «Ахмат» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана-2024 Чесноковым

«Акрон» и «Ахмат» заинтересованы в приобретении форварда «Тобола» и лучшего бомбардира чемпионата Казахстана-2024 Ислама Чеснокова, сообщает Legalbet.ru.

Клубы РПЛ прорабатывают варианты подписания нападающего.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Чеснокова 12 голов и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Срок действия его соглашения с «Тоболом» истекает 31 октября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 800 тысяч евро.