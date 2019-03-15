"Зенит" вылетел из Лиги Европы. И потерял Лунева?

14 марта. Вильярреал. "Вильярреал" - "Зенит" - 2:1. Сине-бело-голубые уступили испанцам и во второй игре 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

"Зенит" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступил "Вильярреалу" (1:2) и вылетел из турнира. В составе питерцев в концовке встречи отличился Бранислав Иванович. В первой игре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:3.

В середине второго тайма из-за повреждения был заменен вратарь Андрей Лунев, вызванный в сборную России на гостевые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией (20 марта) и Казахстаном (24 марта).

Кроме того, в заявку на игру против испанской команды не попал еще один игрок национальной команды – нападающий Артем Дзюба.

В воскресенье, 17 марта, "Зениту" предстоит гостевой матч 20-го тура чемпионата России против "Спартака".

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Вильярреал" (Испания) – "Зенит" (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Морено, 29 (1:0). Бакка, 47 (2:0). Иванович, 90+1 (2:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме, Фунес Мори (Мигелон, 77), Касерес (Морланес, 46), Иборра (Касорла, 70), Пабло Форнальс, Морено, Бакка.

"Зенит": Лунев (Кержаков, 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев, Эрнани, Дриусси, Азмун (Мак, 70), Шатов.

Предупреждения: Виктор Руис, 52. Шатов, 56. Хауме, 82.

Судьи: Диаш. Соареш, Тавареш, Мартинш, Пиньейру (все - Португалия).

14 марта. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Первый матч – 3:1.

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