"Вильярреал" – "Зенит": Дзюба - вне заявки

"Вильярреал" и "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку питерцев. Ранее сообщалось, что 30-летнему форварду дадут отдохнуть сегодня.
Стартовый состав "Вильярреала": Фернандес – Гаспар, Альваро, Море, Касерес – Руис, Морено, Форнальс, Коста – Иборра, Бакка.
Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.
Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана – Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани – Дриусси, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак
"Вильярреал" – "Зенит": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ВильярреалЗенит! pic.twitter.com/o9ysCgE9O9– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 марта 2019 г.