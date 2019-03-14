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"Вильярреал" – "Зенит": Дзюба - вне заявки

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"Вильярреал" и "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку питерцев. Ранее сообщалось, что 30-летнему форварду дадут отдохнуть сегодня.

Стартовый состав "Вильярреала": Фернандес – Гаспар, Альваро, Море, Касерес – Руис, Морено, Форнальс, Коста – Иборра, Бакка.

Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана – Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани – Дриусси, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак

"Вильярреал" – "Зенит": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).

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Вильярреал - Зенит

 

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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