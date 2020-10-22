Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги Европы между «Вольфсбергом» и ЦСКА. Нападающий армейцев Федор Чалов остался в запасе. Встреча начнется в 22.00 (мск).

«Вольфсберг»: Кофлер — Новак, Лохошвили, Баумгартнер, Шерцер — Вернигниц, Ляйтгеб, Линдль, Тафернер — Йовельич, Дьенг.

Запасные: Скубль, Сольдо, Перич, Павелич, Перец, Фильгут, Рнич, Штранциг, Тауххаммер, Шмербек, Ходжич.

ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Магнуссон — Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Зайнутдинов — Гайч.

Запасные: Тороп, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Эджуке, Бистрович, Шкурин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.