«Вольфсберг» — ЦСКА: стартовые составы. Чалов и Дзагоев — в запасе
20:42
Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги Европы между «Вольфсбергом» и ЦСКА. Нападающий армейцев Федор Чалов остался в запасе. Встреча начнется в 22.00 (мск).
«Вольфсберг»: Кофлер — Новак, Лохошвили, Баумгартнер, Шерцер — Вернигниц, Ляйтгеб, Линдль, Тафернер — Йовельич, Дьенг.
Запасные: Скубль, Сольдо, Перич, Павелич, Перец, Фильгут, Рнич, Штранциг, Тауххаммер, Шмербек, Ходжич.
ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Магнуссон — Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Зайнутдинов — Гайч.
Запасные: Тороп, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Эджуке, Бистрович, Шкурин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
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