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«Вольфсберг» — ЦСКА: стартовые составы. Чалов и Дзагоев — в запасе

20:42
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги Европы между «Вольфсбергом» и ЦСКА. Нападающий армейцев Федор Чалов остался в запасе. Встреча начнется в 22.00 (мск).

«Вольфсберг»: Кофлер — Новак, Лохошвили, Баумгартнер, Шерцер — Вернигниц, Ляйтгеб, Линдль, Тафернер — Йовельич, Дьенг.

Запасные: Скубль, Сольдо, Перич, Павелич, Перец, Фильгут, Рнич, Штранциг, Тауххаммер, Шмербек, Ходжич.

ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Магнуссон — Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Зайнутдинов — Гайч.

Запасные: Тороп, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Эджуке, Бистрович, Шкурин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

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