«Тоттенхэм» уступил «Антверпену», «Вильярреал» вырвал победу у «Карабаха»

«Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы уступил бельгийскому «Антверпену» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Лиора Рафаэлова.

Отметим, лондонцы ни разу не выиграли у бельгийских клубов на выезде — дважды они уступили и три раза сыграли вничью.

После этого матча «Антверпен» с 6 очками возглавляют группу J, «Тоттенхэм» с 3 очками — на второй строчке.

В другом матче группы J ЛАСК обыграл «Лудогорец» со счетом 4:3, команды располагаются на 3-м и 4-м местах соответственно.

В группе I «Вильярреал» одержал волевую победу над «Карабахом» со счетом 3:1, «Маккаби» обыграл «Сивасспор» со счетом 2:1. Испанский и израильский клубы набрали по 6 очков и занимают 1-2 места.

Лига Европы

Группа J

«Антверпен» (Бельгия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Рафаэлов, 29.

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Желен, Юклеред, Сек, Рафаэлов (Бенавенте, 88), Харун, Геркенс, Хонгла (Верстрате, 69), Миеси (Бута, 59), Мбокани.

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Регилон, Уинкс, Алли (Хейбьерг, 46), Ло Сельсо (Ламела, 46), Бэйл (Кейн, 58), Бергвайн (Лукас Моура, 46), Винисиус (Сон Хын Мин, 47).

Предупреждения: Сек, 20. Рафаэлов, 50. Верстрате, 84. Мбокани, 90.

Судья: Мариани (Италия).

29 октября. Антверпен. Стадион «Босейлстадион».

Группа J

ЛАСК (Австрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 4:3 (3:1)

Голы: Балич, 2 (1:0). Грубер, 12 (2:0). Ману, 15 (2:1). Рагуж, 35 (3:1). Вердон, 56 — в свои ворота (4:1). Ману, 67 (4:2). Ману, 74 — с пенальти (4:3).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Андраде, Ранфтль, Михорль, Гргич, Грубер (Эггештайн, 62), Рагуж, Балич (Гойгингер, 62).

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Моци, Недялков, Сисинью, Вердон, Анисе, Баджи (Каули, 53), Янков (Чибота, 80), Сантана, Ману, Текпетей (Икоко, 88).

Предупреждения: Моци, 10. Визингер, 17. Гргич, 27. Текпетей, 43. Баджи, 45. Михорль, 48.

Удаление: Гргич, 73.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

29 октября. Линц. Стадион «Линцер».

Группа I

«Карабах» (Азербайджан) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3 (0:0)

Голы: Овусу, 78 (1:0). Пино, 80 (1:1). Пако Алькасер, 85 (1:2). Пако Алькасер, 90+6 — с пенальти (1:3).

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Геррье, А.Гусейнов, Мамедов, Медина, Озобич (Эмрели, 61), Гараев, Зубир (Джафаргулиев, 83), Патрик Андраде (Ибрагимли, 90), Хайме Ромеро (Матич, 62), Овусу (Байрамов, 90).

«Вильярреал»: Рульи, Хауме Коста (Мойсес Гомес, 75), Пенья, Педраса, Пау Торрес, Фойт (Фунес Мори, 90), Иборра, Тригерос, Бакка (Пино, 74), Чиквуэзе (Баэна, 86), Кубо (Пако Алькасер, 75).

Предупреждения: Хайме Ромеро, 2. Озобич, 13. Иборра, 25. Патрик Андраде, 39. А.Гусейнов, 90+4.

Судья: Орел (Чехия).

29 октября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».

Группа I

«Сивасспор» (Турция) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 1:2 (0:0)

Голы: Кайоде, 55 (1:0). Битон, 69 — с пенальти (1:1). Д.Перец, 74 (1:2).

«Сивасспор» (Турция): Самасса, Угюр Чифтчи, Ялчын, Камара, Джанер Османпаша, Клаудемир (Коне, 81), Хакан Арслан, Градель (Нинга, 78), Ятабаре, Кайоде (Кофи, 76), Фажр.

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль): Тененбаум, Йеини, Тиби, Давидзада, Эрнандес, Кандиль (Голаса, 65), Рикан (Карзев, 88), Д.Глазер, Д.Перец (Саборит, 90+1), Битон (Коэн, 88), Шехтер (Пешич, 65).

Предупреждения: Йеини, 19. Ялчын, 24. Камара, 65. Д.Перец, 70. Клаудемир, 74. Самасса, 75. Угюр Чифтчи, 77. Нинга, 86.

Удаление: Камара, 67.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

29 октября. Сивас. Стадион «4 Сентября».