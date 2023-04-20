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20 апреля, 23:54

«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Виталий Косик
Корреспондент
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«Спортинг» — «Ювентус».
Фото Reuters

«Ювентус» в гостях сыграл вничью со «Спортингом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:1.

Счет в матче открыл хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, который забил на 9-й минуте матча с передачи Алекса Сандро.

На 20-й минуте встречи счет в матче смог сравнять полузащитник «Спортинга» Маркус Эдвардс, реализовав 11-метровый удар.

В первом матче «Ювентус» обыграл «Спортинг» со счетом 1:0. Таким образом, туринская команда прошла в 1/2 финала Лиги Европы по сумме двух встреч.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:1
Ювентус

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ФК Ювентус
2
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