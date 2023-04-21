Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:06

Скоулз назвал причины поражения «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был трудный вечер для «Юнайтед». Они не справились со страстью и просто не смогли справиться с агрессией блестящей команды «Севилья» сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
Пол Скоулз
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто пройдет дальше?
«Севилья» в 5-й раз за последние 10 лет вышла в полуфинал Лиги Европы
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
«Рома» в дополнительное время победила «Фейеноорд» и пробилась в полуфинал Лиги Европы
«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в полуфинал Лиги Европы
«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы
«Байер» обыграл «Юнион» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Рома» в дополнительное время победила «Фейеноорд» и пробилась в полуфинал Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости