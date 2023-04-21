Скоулз назвал причины поражения «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был трудный вечер для «Юнайтед». Они не справились со страстью и просто не смогли справиться с агрессией блестящей команды «Севилья» сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».