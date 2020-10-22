Ролан Гусев ждёт от ЦСКА только победы

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между армейцами и австрийским «Вольфсбергом».

— Жду от родной команды только победы, — сказал Гусев. — Ребята в хорошей форме, показывают отличную игру. Им по силам справиться с «Вольсфбергом». По мастерству, физически и тактически армейцы сильнее, но я бы убрал слово «аутсайдер» применительно еврокубков говорить нельзя — вчера все видели матч «Реала» с «Шахтером» (2:3). Поэтому простой и проходной игры не будет

— С «Вольсфбергом» не сыграют Фернандес, Карпов, Набабкин

— Они уже играли с «Динамо» без этих игроков. И очень неплохо выглядели. ЦСКА — такой клуб, где каждый игрок должен выходить и показывать качественную игру

— У ЦСКА напряжённый график — до конца октября ещё три игры

— Да, график непростой и как бы не хотели, перелеты и частые игры будут сказываться на команде, но ротация состава у ЦСКА есть. Ребята молодые, думаю, им будет легче восстанавливаться (Константин Колмаков)