Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Самое главное — мы выиграли и прошли дальше, — сказал Кононов. — Первые минуты нам не удались — понятно, что «Тун» настраивался на игру и ставил задачу забить как можно быстрее, что ему и удалось. Затем мы стали играть более сконцентрированно и забили, создавая при этом моменты.

— Обсуждалась ли в перерыве возможность замены Резиуана Мирзова, неудачно проведшего первый тайм?

— Не обсуждалась. В первую очередь я с ним сам поговорил. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя в эти минуты второго тайма. Можно сказать, он практически забил, а по факту — отдал голевую передачу Андре.

— Получая мяч, он постоянно идет в обыгрыш, практически не видя другое продолжение атаки. Перед Мирзовым стоит задача всегда решать вопрос один в один, или это его самодеятельность?

— Если вы заметили, у нас каждый из фланговых нападающих умеет обыгрывать один в один. Почему бы не давать игроку делать то, что он умеет? Тем более современный футбол строится на том, чтобы обыграть соперника и создать численное преимущество. Да, ему надо работать над передачами. Но он их умеет отдавать. Просто на данный момент у него тоже идет адаптация к команде.

— Был ли в начале матча недонастрой?

— Не думаю. Буквально после игры в Грозном мы работали очень серьезно. Обращали внимание на наши грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии, и говорили о том, что команда у соперника очень быстрая. Что в первую очередь они будут играть на нашей арене раскрепощенно и отдавать все силы, чтобы сделать сенсацию. Еще перед первым матчем их тренер говорил об этом. Анализируя каждого из игроков «Туна», мы приходили к выводу, что это футболисты среднего европейского уровня, а кто-то и повыше.

Я говорил о том, что команда физически хорошо готова, здорово выбегает в атаки. Все вместе это давало понять, что на эту команду надо было настраиваться очень серьезно. Может, первые минуты были связаны с тем, что наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч в Швейцарии, то там в стартовые минуты у них не было такой целостной игры, как сегодня. Первый гол нас очень серьезно разозлил, и я благодарю команду за ее характер, особенно проявленный во втором тайме. (Игорь Рабинер)