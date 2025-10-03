Бенталеб: «Знали, что нужно для достижения результата в матче с «Ромой»

Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Знали, что для достижения результата здесь нужно сыграть хорошо и что придется бороться друг за друга. Именно это мы и сделали. Мы увидели, чего стоит наша команда. Мы начали очень хорошо и очень рады, что набрали три очка. Мы можем собой гордиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Бенталеба.

«Лилль» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Рома» сыграет против «Виктории», а «Лилль» встретится с ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.