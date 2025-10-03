Тедеско: «Победа над «Ниццей» позволила «Фенербахче» сделать шаг вперед»

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ниццей» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Для «Фенербахче» это очень большая победа, которая позволила нам сделать шаг вперед. Мы играли против сильной и мощной команды. Залогом этой победы стала большая самоотдача наших игроков. Нашли способ, как обрести уверенность в себе, чтобы добиться этой победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

«Фенербахче» набрал 3 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на 31-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Фенербахче» сыграет со «Штутгартом», а «Ницца» встретится с «Сельтой». Оба матча пройдут 23 октября.