Магнуссон оценил шансы ЦСКА в Лиге Европы
22:53
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после домашнего матча Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1) ответил на вопрос, продолжат ли армейцы бороться за выход в плей-офф. Красно-синие потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.
— Ничего еще не окончено, — уверен Магнуссон. — Впереди три игры. У нас есть шансы. Ситуация тяжелая, нам нужно понять, как исправить ее. Нужно разобрать игры, что мы делали правильно, где ошибались. Шансы есть. Но они небольшие. (Константин Колмаков)
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...