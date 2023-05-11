Хаби Алонсо: «Против «Ромы» важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

«Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал — большая привилегия. Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.