Гасперини разочарован ничьей с «Лейпцигом»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас было больше моментов, и мы разочарованы, поскольку было чувство, что мы можем выиграть. Но 1:1 — хороший результат. Мы его принимаем. Гол, который мы пропустили? Это невероятный гол: порой мы теряем концентрацию. После отбитого пенальти ты полагаешь, что тебе повезло, но затем внезапно пропускаешь», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.