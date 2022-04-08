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Сегодня, 05:53

Гасперини разочарован ничьей с «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас было больше моментов, и мы разочарованы, поскольку было чувство, что мы можем выиграть. Но 1:1 — хороший результат. Мы его принимаем. Гол, который мы пропустили? Это невероятный гол: порой мы теряем концентрацию. После отбитого пенальти ты полагаешь, что тебе повезло, но затем внезапно пропускаешь», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0274-14da958f0793-e7785be62b7f-1000--%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-1-1-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
Джан Пьеро Гасперини
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