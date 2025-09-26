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26 сентября 2025, 03:14

Макгинн: «С «Болоньей» очень, очень сложно играть»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «Болоньей» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Было важно одержать победу на своем поле. Понятно, что «Астон Вилла» не очень удачно начала сезон. Возможно, в первом тайме мы могли бы сыграть немного более уверенно. Но знаете что? На данном этапе мы будем брать все, что идет в руки. «Болонья» — это хорошая команда, они применяют персональный прессинг. С ними очень, очень сложно играть, но у нас, конечно, были моменты. Мы не реализовали пенальти, который мог бы сделать вечер более комфортным, но Марко в конце сделал отличный сейв», — цитирует официальный сайт УЕФА Макгинна.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет против «Фейеноорда», а «Болонья» встретится с «Фрайбургом». Оба матча пройдут 2 октября.

Полузащитник &laquo;Астон Виллы&raquo; Джон Макгинн (справа) в&nbsp;матче с &laquo;Болоньей&raquo;.«Астон Вилла» выиграла в любимом турнире Эмери, Жиру вошел в историю, «Рейнджерс» нокаутировал экс-форвард «Селтика»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Болонья
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