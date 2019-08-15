Черчесов приехал на матч «Спартак» — «Тун»
15 августа 2019, 18:40
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на ответный матч отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун». За час до начала встречи специалист фотографируется с болельщиками возле арены.
Напомним, что в первой встрече красно-белые победили со счетом 3:2. Ответный матч состоится сегодня в Москве, начало игры — в 19.45 (мск).
#СпартакТун Станислав Черчесов приехал на матч! pic.twitter.com/yjvZM6trJD— СЭ Спартак (@spartak_se) August 15, 2019
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"