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Черчесов приехал на матч «Спартак» — «Тун»

15 августа 2019, 18:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на ответный матч отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун». За час до начала встречи специалист фотографируется с болельщиками возле арены.

Напомним, что в первой встрече красно-белые победили со счетом 3:2. Ответный матч состоится сегодня в Москве, начало игры — в 19.45 (мск).

Спартак — Тун

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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