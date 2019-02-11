Алексей Игонин: "Дзюба будет готов к "Фенербахче". Он знает, что нужно делать"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Артем Дзюба будет готов к матчам 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

– На сборах "Зенит" мало забивал, если не считать пяти мячей "Ростову". Дзюба, похоже, сейчас еще не набрал форму – сколько ему времени потребуется, чтобы ее обрести?

– Не исключено, что Дзюба выходит на пик постепенно. На Артема сильно влияет эмоциональная готовность – если он в настроении, то борется, оказывает давление, бежит. Если была правильно выстроена подготовка к весенней части сезона, то как раз сейчас Дзюба и должен подходить к своим лучшим кондициям. То, что форвард не демонстрировал их неделю или две назад, – вполне объяснимо. На моей практике случались примеры, когда люди выходили из отпуска с пятью лишними килограммами, сразу начинали забивать, отдавать пасы и обыгрывать один в один. Для этого не требовалась потрясающая физическая форма, настолько у них были светлые головы. Для Дзюбы же "физика" важна, но, думаю, он будет готов к "Фенербахче".

– То есть опасений по поводу атаки в матчах с турками у вас нет?

– Артем же не разучился играть. Тем более есть некие гарантии: и в "Томи", и в "Спартаке", и в "Арсенале" Дзюба после зимнего перерыва начинал очень прилично. Ситуация ему понятна, он знает, что нужно делать. (Игорь Новиков)

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