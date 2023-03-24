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Сегодня, 18:42

УЕФА 4 апреля обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своем письме», — говорится в письме президента организации Александера Чеферина.

Сборная России не допущенна до участия в международных соревнованиях.

Первый тур квалификации к Евро-2024 стартует сегодня 24 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17364823
Сборная Белоруссии по футболу
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