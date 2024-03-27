Пейдж: «Один удар отделял Уэльс от Евро-2024»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал поражение от Польши (0:0, пенальти — 5:4) в стыковом матче чемпионата Европы.

«Жестокая игра, именно это я и сказал игрокам. Один удар отделял нас от Евро-2024. Это больно. В перерыве я заверил игроков: «Мы лучше, мы выиграем этот матч». Сейчас мы разочарованы, но посмотрите, как далеко мы прошли. С этой командой все хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

Сборная Польши на Евро-2024 сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Францией.