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Сегодня, 02:38

Пейдж: «Один удар отделял Уэльс от Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал поражение от Польши (0:0, пенальти — 5:4) в стыковом матче чемпионата Европы.

«Жестокая игра, именно это я и сказал игрокам. Один удар отделял нас от Евро-2024. Это больно. В перерыве я заверил игроков: «Мы лучше, мы выиграем этот матч». Сейчас мы разочарованы, но посмотрите, как далеко мы прошли. С этой командой все хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

Сборная Польши на Евро-2024 сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Францией.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2039649--wales-vs-poland/
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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