«Реднапп издевается надо мной! Мстит за голы в ворота Англии?» Приключения Павлюченко в «Тоттенхэме»

Во второй части материала, посвященного английскому этапу карьеры Романа Павлюченко, «СЭ» рассказывает о том, как складывались отношения между российским форвардом и главным тренером «Тоттенхэма» Харри Реднаппом. В конце статьи — небольшое интервью с экс-наставником «шпор».

«Павлюченко очень вальяжный парень. Но и очень способный»

Проблемы Павлюченко в «Тоттенхэме» начались уже на старте сезона-2009/10. В первом туре «шпоры» дома одолели «Ливерпуль». Вклад в успех хозяев Романа, здорово проявившего себя в предыдущем сезоне именно в матчах с красными, получился минимальным. Он вышел на поле уже в добавленное время, и за отведенные ему минуту и 50 секунд проявить себя у него не было никакой возможности.

Учитывая не очень убедительную игру форвардов Дефо и особенно Кина, бывший спартаковец был вправе рассчитывать на большее игровое время в выездном поединке с «Халл Сити». Однако Реднапп вновь сделал ставку на тех же нападающих, которые, надо признать, доверие оправдали, на двоих забив четыре мяча (5:1). Вполне логично, что тренер не стал менять пару форвардов и в игре с «Вест Хэмом» (2:1).

В английской прессе вновь пошли разговоры о том, что Павлюченко могут отдать в аренду, но агент футболиста Олег Артемов сохранял спокойствие:

— У меня была беседа с президентом клуба Даниэлом Леви, и он заверил меня: Харри Реднапп доволен тем, как работает Роман, и очень на него рассчитывает. Леви попросил успокоить Рому, чтобы тот не переживал по поводу нынешнего непопадания в состав, и пригласил меня в Англию обсудить все непонятные для нас моменты.

— А предложения по Павлюченко существуют?

— Его очень хочет «Рома», у которой отпали все иные варианты с нападающими. Но предложения об аренде «Тоттенхэм» не готов рассматривать совсем. (По информации итальянских СМИ, ради Павлюченко римляне были готовы продать в «Интер» Жулиу Батисту.) А что касается продажи, Леви уверил меня в двух вещах. Во-первых, четыре форварда на такой длинный и сложный сезон, как английский, они считают оптимальным количеством. А во-вторых, если дело все-таки дойдет до продажи одного из них, то первый кандидат отнюдь не Роман.

При этом ситуация для Павлюченко никак не менялась в лучшую сторону. В игре с «Бирмингемом» он вышел на замену лишь на 80-й минуте и в самой концовке выдал голевой пас на Леннона, который принес лондонцам победу — 2:1. Получив мяч в середине поля, экс-спартаковец прорвался по правому флангу и, находясь в окружении трех соперников, выдал длиннющую диагональ на свободного партнера — молодому хавбеку оставалось лишь переиграть вратаря. Однако Реднапп по-прежнему не видел Романа игроком основы.

Экс-спартаковец перестал скрывать в прессе, что роль четвертого форварда «Тоттенхэма» (после Дефо, Кина и Крауча), которую ему отвел тренер, его категорически не устраивает.

— Ситуация, когда ты матч за матчем остаешься на скамейке запасных, не понравится ни одному футболисту. Ведь так можно и из сборной выпасть в преддверии чемпионата мира. Поэтому я созрел, чтобы рассмотреть предложения других клубов, — подчеркнул Павлюченко.

Справедливости ради нужно отметить, что Кин и Дефо на старте того сезона смотрелись очень прилично. Дефо вообще признавали лучшим в своем амплуа наравне с Руни из «МЮ».

Вдобавок ко всему «Тоттенхэм» серьезно задрал цену на Павлюченко. Лондонцы начинали торговлю с 20 миллионов евро и готовы были уступить лишь 3-4 миллиона.

— Сумму за меня хотят очень приличную, что может остановить потенциальных покупателей, — констатировал Роман. — В таком случае я останусь в «Тоттенхэме» и буду ждать шанса.

Одним из главных претендентов на Суперпава был «Спартак», который, впрочем, не пошел на условия лондонского клуба.

— Почему не получилось вернуть из «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, несмотря на то что у самого футболиста было такое желание? — спросили тогда Валерия Карпина.

— У Павлюченко было, а у «Тоттенхэма» — нет. Мы посылали в Лондон два официальных предложения: на 10 миллионов евро за немедленный выкуп прав и на 13 миллионов через аренду: 1 миллион сейчас и 12 — спустя год за окончательный переход. Однако англичан эти условия не устроили: нам было сказано, что форвард стоит 20 миллионов.

Нападающий остался в Англии и продолжил полировать лавку. В трех матчах кряду он не попадал даже в заявку из-за проблем с ахиллом. В целом за месяц с середины августа до середины сентября Павлюченко отыграл в АПЛ всего 11 минут...

Теперь уже Реднапп не скрывал того, что, возможно, нашему игроку лучше сменить команду в зимнее трансферное окно:

— Роман — футболист мирового уровня, на таких всегда есть спрос. К нему проявляют интерес итальянские и испанские клубы. Сейчас в моем распоряжении четыре высококлассных форварда: Дефо, Кин, Крауч и Павлюченко, а я, признаюсь, предпочел бы, чтобы было три. Речь ведь о топ-игроках, выступающих за сборные. Им необходимо иметь полноценную практику каждую неделю. Но я не могу из тура в тур использовать всех четверых, и это проблема.

По словам Реднаппа, он обсудил вопрос Павлюченко с тренером сборной России: «Хиддинк был здесь в пятницу, и мы разговаривали о Паве. В целом у нас полностью совпадают мнения. Гус сказал, что испробовал все возможные методы воздействия на Романа. Иногда Хиддинку приходится кричать на него, иногда обернуть все в шутку, иногда лучше вовсе не говорить с ним. Павлюченко — очень вальяжный парень, но и очень способный. Мы с Хиддинком чувствуем, как хорошо он оснащен технически. Но ему нужно быть агрессивнее. Я жду, что он произведет на меня впечатление. Такое, которое даст мне понять: «Я не могу позволить, чтобы он сейчас покинул мою команду».

Харри Реднапп и Роман Павлюченко. Фото AFP

«Рассказать свежий лондонский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...»

Во встрече Кубка лиги с «Эвертоном» (2:0) Павлюченко всего лишь во второй раз в сезоне вышел в основе «Тоттенхэма», составив пару нападающих с капитаном Кином. Матч упущенных возможностей — именно этим штампом можно было охарактеризовать игру российского форварда. Роман как минимум трижды получил шанс поразить ворота Хоуарда, но где-то был недостаточно точен, а где-то проиграл позицию. От посетителей интернет-портала Sky Sports экс-спартаковец получил средний балл 6,5 — низший среди всех игроков «шпор».

Павлюченко вышел на замену в дерби с «Арсеналом» (0:3), после чего вновь оказался в глухом запасе.

— Оставаться в той ситуации, в которой нахожусь сегодня, невозможно, — негодовал Роман в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Полгода сижу на скамейке в клубе, ввиду чего потерял место в основном составе сборной. А, дай бог, попадем на чемпионат мира — кто будет рассчитывать на форварда, не имеющего игровой практики? Хочу выходить на поле, а не протирать лавку. Сразу после игр со Словенией мы с агентом летим в Лондон для решительных переговоров, в которых очень хочу участвовать лично. Буду просить, чтобы за меня назначили разумную цену.

— А вам лично Реднапп что-либо объясняет?

— Нет, наши контакты сводятся только к «здравствуйте» и «до свидания». И если в начале сезона наш главный тренер говорил, что четыре нападающих — оптимальное количество, то теперь утверждает, что и трех вполне достаточно. А поскольку я как раз четвертый, наши пути должны разойтись. Единственное, что может этому помешать, — неподъемная цена. Но то, что я буду настаивать на продаже, — абсолютно точно.

Зимой интерес к Роману проявили «Рома», «Ливерпуль», «Локомотив» и «Зенит». «Тоттенхэм» был готов продать его не меньше чем за 16 миллионов фунтов. При этом Реднапп продолжал мариновать Пава на лавке. А в игре с «Вулверхэмптоном» даже не включил его в заявку, дав понять, что Роман филонит на тренировках.

— Павлюченко и Бентли здоровы, ни о каких инцидентах между нами нет речи, — заверил тренер «шпор». — Просто они не заслужили того, чтобы попасть на скамейку. Остальные игроки всю неделю работали с предельной самоотдачей, тратя 110 процентов себя. Будем считать это своеобразным посланием для обоих.

Павлюченко, в свою очередь, оставалось только грустно шутить по поводу своего положения в «Тоттенхэме»:

— Вот вам последний лондонский анекдот: Харри Реднапп выпустил Романа Павлюченко в основном составе... Увы, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. У меня вообще такое ощущение, что наш главный тренер надо мной издевается. Может быть, он и правда, как говорят некоторые, мстит за поражение сборной Англии двухлетней давности? (Смеется.) Перед игрой на Кубок с «Манчестером» Реднапп вызвал меня и сказал: завтра у тебя будет шанс отличиться перед 75 тысячами зрителей, его надо использовать. Использовал — просидев на лавке все девяносто минут...

Роман Павлюченко. Фото AFP

«В «Зенит» я никогда не перейду»

Январское трансферное окно не внесло никакой ясности. В борьбу за Павлюченко вступил «Зенит». Именно этот вариант продолжения карьеры Романа журналисты считали наиболее вероятным. Однако сам футболист подчеркнул, что не готов выступать за питерский клуб.

— За последние двое суток было как никогда много звонков — не только журналисты, но и друзья искали подтверждения моему переходу в «Зенит», который в интернете был подан едва ли не как свершившийся факт, — рассказывал форвард. — Могу успокоить всех сразу или, может быть, кого-то расстроить, но дорога в санкт-петербургский клуб для меня закрыта. Причем это мое личное решение.

— Чем оно обусловлено?

— Объяснение очень простое: я никогда не смогу стать там своим, поскольку раньше достаточно долго играл за московский «Спартак». Прекрасно зная отношения между спартаковскими и зенитовскими болельщиками, понимаю, что первые мне никогда не простят такого шага, а вторые никогда не примут его полностью. Отношение красно-белых фанов мне всегда было дорого. Вот поэтому я и сообщил своему агенту Олегу Артемову, что вариант с «Зенитом» можно не рассматривать. Надеюсь, все заинтересованные стороны поймут меня правильно: переход спартаковца в Санкт-Петербург — то же самое, что трансфер игрока «Тоттенхэма» в «Арсенал».

— Есть ли другие варианты, которые представляются сегодня более реальными?

— Пока я не вправе говорить что-либо по этому поводу. Но все понимают: уходить из «Тоттенхэма» надо. Ведь если продержать меня на лавке еще полгода, то цена на форварда Павлюченко значительно упадет. А Реднапп на меня сейчас явно не рассчитывает.

В начале февраля Павлюченко побеседовал с главным тренером «шпор» с глазу на глаз: «Сказал Реднаппу один на один, а не через прессу, что мне сейчас обязательно надо играть, иначе моя форма будет все хуже и хуже. Трансферное окно в Европе закрылось, но в России-то оно еще открыто, и возможность для перехода существует. Все в данном случае зависит от позиции главного тренера, которая, надеюсь, после личной беседы изменится в мою пользу. Окончательного ответа пока не получил».

У Романа возник вариант с «Локомотивом», но и он в итоге сорвался.

— Агент Павлюченко рассказал мне, что англичане не хотят продавать Романа до лета, — говорил президент железнодорожников Николай Наумов в интервью «СЭ». — Но тогда разговор о его переходе летом и будет. А сейчас какой смысл это обсуждать? Может, у нас заиграет Полоз и до следующего трансферного окна забьет 20 мячей.

— Иногда у меня складывается ощущение, что Реднапп надо мною просто издевается, — это уже слова отчаяния Павлюченко. — Я сказал ему, что так продолжаться не может: с тем, что творится в моей голове, вряд ли помогу команде. Мне обязательно надо играть — иначе от футболиста Павлюченко останутся только воспоминания, и он никому не будет нужен! Предложение «Локомотива» было действительно стоящее... Однако Реднапп на словах готов отпустить меня, а на деле я продолжаю наблюдать за играми со скамейки. При этом стопроцентно уверен, что главному тренеру не нужен, он не видит меня в своих схемах. Это заметно не только по тому, что я не выхожу на поле даже в плохих для команды матчах, — каждый футболист элементарно чувствует отношение к себе. Кстати, Реднапп не говорит — не отдам ни за какие деньги, как тренер, которому игрок по-настоящему необходим. Но почему тогда меня не продать?! Не понимаю...

— А если вы выйдете на 10 минут и сделаете хет-трик?

— Такое вообще реально? И что изменилось после того, как я забил «Лидс» в Кубке? Вроде бы ушел Робби Кин, но на его место уже взяли Гудьонсена. Кому нужен игрок с потухшими глазами? Мне просто необходима смена команды — не только для того, чтобы играть, но и для эмоциональной встряски.

Роман Павлюченко и Гарет Бэйл. Фото AFP

«Спящий гигант» проснулся: три дубля в четырех матчах!

21 февраля 2010 года Павлюченко в буквальном смысле ошеломил английскую футбольную общественность. В игре с «Уиганом» тренер выпустил его на поле на 17 минут, и наш форвард успел за это время оформить дубль!

Сначала Пав превратил в забитый гол хороший пас Модрича к линии штрафной, а в добавленное время добил мяч практически с нулевого угла после того, как вратарь парировал его удар головой.

— Меня многие и здесь, и в России уже похоронили, писали, что как футболист я давно закончился, поэтому отличиться сегодня хотелось как никогда. Всю неделю работал на тренировках так, что даже Реднапп меня похвалил, чего давненько не случалось. В первом голе огромная заслуга Луки Модрича, вложившего мяч мне в ногу — надо было только успеть пробить, пока защитник меня не накрыл. А во втором случае не обошлось без везения — защитник проскочил мимо мяча, отбитого вратарем после моего удара головой, и мне оставалось только попасть в ворота. Наверное, Бог вознаградил меня за все треволнения последнего времени.

По версии Sky Sports, российский нападающий — лучший игрок встречи: единственная «восьмерка» среди всех футболистов. Не обошел стороной успех Павлюченко и Реднапп: «Павлюченко был лучшим во время тренировок команды в четверг и пятницу, он полностью отдавался работе и проявил фантастический настрой. Я всегда говорил, что у него недюжинный талант, по технической оснащенности это игрок топ-уровня. Когда он хочет играть и хочет работать, Пав очень хорош. Выпуская его на поле, я сказал: «Выходи и отыграй так, как играл на тренировках», — и он сделал это. Он был великолепен. Наши болельщики очень любят его».

Дальше — больше!

Суперпав отметился дублем в переигровке матча Кубка Англии с «Болтоном», а затем продолжил феерить в АПЛ, открыв счет во встрече с «Эвертоном» (2:1).

- Ваше непреодолимое желание уехать из «Тоттенхэма» уменьшилось?

— Сейчас забивать этим голову бессмысленно и непрофессионально. Надо доигрывать сезон, в котором перед моим клубом стоят высокие, а самое главное — реальные цели: выиграть Кубок Англии и попасть в четверку лучших команд премьер-лиги, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов. О будущем задумываться теперь нужно будет в июне.

Очередной дубль — теперь уже в ворота «Блэкберна» — окончательно убедил всех в том, что «спящий гигант» проснулся. В четырех матчах Павлюченко забил семь мячей!

«Потрясающе! Если он продолжит в том же духе, мы можем рассчитывать на самые высокие места, — восхищался Реднапп. — У Романа появился аппетит к игре, как только он понял, что в Россию мы его не отпустим. А по тому, с каким рвением он занимался на тренировках, я понял, что он хочет вернуться на родину. Теперь у него появился шанс, и он в составе. Прекрасный игрок, я вам скажу».

В пяти матчах подряд (когда такое было!) Павлюченко выходил с первых минут. Голов, правда, до конца того сезона он больше не забил, но внес серьезный вклад в победу над «Челси» (2:1), заработав пенальти и отдав результативный пас Бэйлу.

Роман Павлюченко. Фото AFP

Приход Адебайора, запас, шедевр в игре с «Рубином»

В свой третий английский сезон Суперпав входил уже с высоко поднятой головой. К нему вернулась былая уверенность. В итоге он стал самым эффективным форвардом «шпор». В АПЛ Роман сыграл 29 матчей (18 — в старте), забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Для сравнения: Крауч — 34 матча, четыре гола, десять передач. Дефо — 22 матча (получил травму, а потом и дисквалификацию на три игры), четыре гола, два паса.

Кроме того, Павлюченко записал в свой актив три мяча в групповом турнире Лиге чемпионов — «Твенте» (дубль) и «Интеру». «Шпоры» дошли до четвертьфинала турнира, где уступили «Реалу» (0:4, 0:1). В АПЛ команда Реднаппа финишировала пятой, не попав в Лигу чемпионов.

Следующий сезон лондонцы начали из рук вон плохо, потерпев два крупных поражения — от «МЮ» (0:3, Павлюченко отыграл 16 минут) и «Сити» (1:5, Роман остался в запасе). В срочном порядке у «Реала» был арендован Эмманюэль Адебайор. Реднапп перешел на схему игры с одним форвардом и сделал ставку на тоголезца. Африканец не подвел, наколотив за сезон 17 голов и отдав 11 результативных передач в АПЛ. Крауча продали в «Стоук Сити», а Дефо и Павлюченко, как правило, наблюдали за творениями Адебайора со скамейки запасных.

Как показали предыдущие сезоны, в таких ситуациях Роман молчать не привык.

— Не играю — вот и все, что происходит. Почему — понять невозможно, и никто мне этого не объясняет. А судя по тому, что в команду пришел еще и Адебайор, я вообще перестану получать шансы в ближайшее время. Что, естественно, устраивать меня никак не может. Сейчас мои агенты находятся в Лондоне, они встречались с президентом клуба Леви и пытались найти выход из ситуации, но пока это не получается. Мы предлагали вариант с арендой на полгода, но Леви категорически против. Между тем сейчас в команде пять форвардов, и кто-то даже не будет попадать в заявку, а значит, должен уйти.

- Что все-таки происходит между вами и Реднаппом? В какой момент пробежала черная кошка?

— Понятия не имею. Но когда на тебя не рассчитывают, ты чувствуешь это очень остро.

- За три года в «Тоттенхэме» у вас случались подробные обстоятельные беседы?

— Нет, обстоятельных вообще не было. Только короткие диалоги.

С конца августа до середины декабря Павлюченко провел на поле в премьер-лиге в общей сложности 17 минут... Ему оставалось проявлять себя в Лиге Европы.

Накануне домашнего поединка Лиги Европы с «Рубином» Реднапп пообещал, что выпустит российского нападающего с первых минут.

- Есть ли у Павлюченко какие-либо шансы вновь стать игроком стартового состава «Тоттенхэма»? — спросили тренера «шпор» на пресс-конференции.

— Да, конечно! Все данные для того, чтобы играть в основном составе «Тоттенхэма», у него есть, и он уже не раз это подтверждал. На мой взгляд, ему нужно больше работать в каждой игре и быть более стабильным. Не сказать, что период предсезонной подготовки получился у Романа очень уж хорошим, да и в сезоне он не показал достаточный уровень готовности, чтобы быть в стартовом составе. Однако повторю, что это прекрасный бомбардир, фантастически одаренный с технической точки зрения.

- Если в зимнее трансферное окно появятся выгодные варианты продажи Павлюченко, можете какой-то из них принять?

— Если это будет хорошее предложение и сам футболист проявит желание уйти, мы, конечно, рассмотрим такой вариант. Но Павлюченко — не тот игрок, ухода которого я хотел был. Он хорош не только как футболист, но и как человек.

Павлюченко показал, что не растерял свою форму, во встрече с казанцами (1:0), забив, возможно, свой самый красивый гол в составе лондонцев. На 32-й минуте Шаронов у самой штрафной сфолил на сопернике. Павлюченко не дал повода даже заподозрить, что штрафной может пробить кто-то другой. Судья, правда, заставил его отодвинуть мяч метра на два, но это не помешало форварду сборной России, долго протиравшему мяч, едва не разорвать в клочья сетку в правой «девятке» ворот Рыжикова. Роскошный гол!

«Рома, ты будешь играть, когда начнешь забивать в каждом матче»

После игры он дал интервью обозревателю «СЭ», порассуждав о своем будущем и английском этапе карьеры.

— О своем английском опыте не жалею ни капли: все сделал правильно, — подчеркнул Суперпав. — Думаю, каждый футболист хотел бы поиграть в чемпионате Англии, сразиться с «МЮ», «Челси», «Арсеналом». Многому здесь научился, да и добился немалого. Что бы обо мне ни говорили, как бы ни критиковали, «Рубину» я забил свой 40-й гол за «Тоттенхэм». Это тоже не каждому дано. Глупо скрывать, что здесь намного лучше жить. Лондон — место, где можно наслаждаться жизнью. Здесь правильно живут, не то что у нас.

- Правильно - это как?

— Тут чувствуешь себя спокойно за семью, за детей. Не переживаешь ни за что, не находишься в постоянном нервном напряжении, как бы чего не случилось. А у нас каждый день кого-то убивают, что-то взрывают, пьяные водители наезжают на пешеходов, падают самолеты, причем порой выясняется, что пилот был нетрезв... Понимаю, что нарисовал печальную картину, но такая вот у нас жизнь.

Вместе с тем Павлюченко довольно жестко ответил на замечания Реднаппа о том, что он не слишком хорошо подготовился к сезону.

— На днях наш главный тренер заявил, что я не играю в стартовом составе из-за плохо проведенной предсезонки. Мне это непонятно. Хотя бы потому, что на первой половине предсезонной подготовки самого тренера в команде не было, и он лично не видел, как я готовился. Да и в целом, на мой взгляд, он в оценке этой ситуации не прав. Я работал точно так же, как и другие футболисты, выкладывался без остатка.

Сложно сказать, задели ли Реднаппа эти слова или он руководствовался чем-то иным, но факт остается фактом: после гола в ворота «Рубина» в чемпионате Англии Роман пропустил еще пять встреч.

— В свое время вместе с Реднаппом в «Тоттенхэм» пришли Дефо и Крауч, которые сразу начали играть, — вспоминал Павлюченко в прямом эфире Instagram c Okko Sport. — Я стал третьим нападающим, хотя пришел первым. Я не опускал рук, тренировался, играл, выходил, забивал. Потом пришел ван дер Варт. Он был в оттяжке, но все равно. Затем вернулся из «Ливерпуля» Робби Кин. Еще одна легенда «Тоттенхэма». А дальше Адебайор, понимаете? Я как-то задал вопрос тренеру: «Харри, дай мне шанс, почему вот так получается?» А он мне ответил: «Рома, ты будешь играть тогда, когда будешь забивать в каждой игре. Тогда я буду тебя ставить». Я ему ответил: «Но так нереально, я не могу в каждом матче забивать». У меня были моменты, когда я забивал три-четыре игры подряд — и появлялся на поле. Но стоило в одной встрече не забить, и все менялось. При Реднаппе мы узнавали стартовый состав за полтора часа до игры. Он мне давал шансы, я старался забивать.

Так и произошло в поединке с «Сандерлендом». Еще в первом тайме Леннон получил травму, и Реднапп выпустил Павлюченко на замену. После перерыва Модрич разогнал атаку, переадресовал мяч ван дер Варту, а тот сделал тонкую передачу на Романа, который с линии штрафной точно пробил низом в дальний угол. Sky Sports поставила Павлюченко оценку 7 с комментарием «до того как забить, упустил несколько моментов», а болельщики оценили его игру на 7,1 балла.

— Это фантастический игрок, обладающий очень большим талантом! У него отличный удар с обеих ног и есть умение завершать атаки. Павлюченко большой мастер, но ему просто не везет. У него не задалось начало сезона, он был не в форме и не показывал все, на что способен. Так что Павлюченко немного упал в нашей иерархии нападающих. Конечно, это тяжело, футболисты расстраиваются, когда не выходят в основе. Но я хочу, чтобы Пав остался, нам нужны в команде четыре классных форварда, — сказал Реднапп об авторе победного гола.

Роман Павлюченко. Фото AFP

«Локомотив»

В дерби с «Челси» экс-спартаковец в перерыве заменил травмированного ван дер Варта, но сказать, что ему удалось здорово себя проявить, к сожалению, нельзя. Нападающий старался много двигаться, но очень мало получал мяч и проиграл почти всю борьбу. В итоге Sky Sports поставил Павлюченко оценку 5 баллов, а болельщики и вовсе 3,8...

Как следствие — опять глухой запас и лопнувшее терпение нашего футболиста.

В январе английские СМИ увлеченно обсуждали распространенную газетой The Sun информацию о конфликте между Павлюченко и вторым тренером лондонской команды Кевином Бондом, произошедшем на одной из тренировок клуба. При этом Роман заявил, что журналисты раздули из мухи слона.

— Да не было никакого конфликта! Обычный рабочий разговор, ну, может быть, чуть более жесткий, чем обычно. Но мы с ассистентом тренера не ссорились и на личности не переходили. Уже на следующем занятии встретились абсолютно приветливо и нормально общались.

- А о чем же, если не секрет, был тот «чуть более жесткий, чем обычно» разговор?

— Вообще-то я категорически против того, чтобы события из раздевалки выносились на обозрение публики. Но здесь, к моему удивлению, это кто-то уже сделал, причем в каком-то перевранном виде. На самом деле я всего лишь поинтересовался, где наш главный тренер, к которому у меня было несколько вопросов, и который за последнюю неделю на тренировках появился лишь раз. А Бонд ответил, что не знает. Вот, если коротко, и вся суть разговора. Мы не ругались, я никого никуда не посылал, о чем сейчас судачит вся пресса. А кое-кто в комментариях договорился даже до того, что мы подрались. Хороша фантазия у некоторых ваших коллег!

- В вашей карьере изменений в ближайшее время не предвидится?

— Пока ничего сказать не могу.

А буквально на следующий день стало известно, что Павлюченко переходит в московский «Локомотив».

— Я просто пояснил руководству «Тоттенхэма» свою позицию, заключающуюся в том, что если они не отпустят меня сейчас, когда практика в преддверии чемпионата Европы особенно необходима, то летом я вообще не стану рассматривать вопрос о переходе, отработаю последний год контракта и уйду в итоге бесплатно. Тем более что этот самый год даст мне дополнительный бонус — вид на жительство в Англии. Естественно, терять абсолютно все деньги на игроке, который достался клубу за немалые средства, ни один разумный человек не захочет. Но «Тоттенхэм» все равно, как я понимаю, вел переговоры до последних часов английского трансферного окна, пытаясь найти оптимальный для себя вариант — и в игровом, и в финансовом плане. Может быть, у Леви были надежды на какие-то еще предложения, от европейских или английских клубов, — не знаю.

- Почему у вас не сложились отношения с Реднаппом? Вы хоть сейчас можете сказать?

— Нет, потому что сам этого не понимаю. Однако винить в моем периодическом простое только тренера было бы тоже неправильно — видимо, и сам что-то неверно делал, не понимал до конца всех предъявляемых им требований.

- В России устойчивое убеждение, что вы просто-напросто недорабатывали на тренировках...

— Это полная ерунда, прошедшая в прессу благодаря тому же Реднаппу, которому надо было как-то объяснять свои решения, который мог вообще не присутствовать на тренировке, а потом заявить, что Павлюченко плохо там работал. Нет, я никогда не сачковал, а причины моей опалы лежат где-то в другой плоскости. Для меня, повторю, так до конца и не понятой.

- Если бы вы со своим нынешним опытом вернулись на три с половиной года назад - пошли бы снова в «Тоттенхэм»?

— Безусловно!

Спустя годы Павлюченко не скрывает, что совершил ошибку, уехав тогда из Англии в Россию.

— Уже через месяц или два я так жалел, так жалел... Когда меня спрашивают, что я поменял бы в своей карьере, то я говорю — наверное, не возвращался бы тогда в Россию, — заявил Роман в одном из недавних интервью.

За «Тоттенхэм» Павлюченко провел 113 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал десять результативных передач.

Харри Реднапп: «Мне нравился Павлюченко. Я не хотел его продавать»

Мы решили позвонить в Англию Харри Реднаппу и узнать, почему он все-таки недолюбливал нашего форварда.

— Я его недолюбливал? — переспросил Реднапп. — Нет, что вы! Мне очень нравился Павлюченко. Очень способный футболист и хороший человек! С отличными качествами.

- Но вы частенько оставляли его в запасе...

— Понимаете, в «Тоттенхэме» была реально высокая конкуренция. Крауч, Робби Кин, Дефо, Адебайор... Но когда Роман выходил на поле, он приносил нам пользу. В целом, считаю, он провел не так уж мало игр за «Тоттенхэм». И, как правило, был эффективен.

- Но у нас считают, что вы не всегда справедливо относились к Роману...

— Нет-нет! Все было честно с моей стороны. Повторяю, мне он очень нравился!

- Павлюченко иногда критиковали за вальяжность.

— Я бы не назвал его лентяем. Он нормально работал на тренировках.

- Сам Роман потом жалел, что перешел из «Тоттенхэма» в «Локомотив»...

— Что поделать, это его выбор... Я не хотел его продавать, не хотел терять Павлюченко. В целом был им доволен. Болельщики его любили.

- Однако Роман и сейчас не до конца понимает, почему вы давали ему не так много шансов.

— Он был конкурентоспособным, но у нас имелись и другие сильные форварды. Любой нападающий хочет играть и обычно остается недовольным, если его не выпускают. Но никакой предвзятости к Роману с моей стороны не было. Мне он нравился!