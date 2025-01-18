Умер легендарный форвард «МЮ» Денис Лоу — третий бомбардир в истории клуба и обладатель «Золотого мяча»
17 января скончался Денис Лоу — великий шотландский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1964 года и один из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Трагическую новость на своем сайте сообщил сам клуб — на сайте «МЮ» было опубликовано заявление от имени семьи британца:
«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш отец Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он боролся с трудностями, но теперь, наконец, обрел покой. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в его благополучие и заботу, в прошлом и в недавнем прошлом. Мы знаем, как сильно люди поддерживали и любили его, и эта любовь всегда ценилась и имела значение. Спасибо».
Обстоятельства ухода
В последние годы жизни Лоу боролся с серьезными заболеваниями. В 2021 году врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, состояние футболиста постепенно ухудшалось. Лоу было 84 года — до очередного дня рождения он не дожил несколько недель.
Карьера и достижения
Денис Лоу родился 24 февраля 1940 года в шотландском Абердине. Его футбольная карьера началась в «Хаддерсфилде». Позже он выступал за «Манчестер Сити» и итальянский «Торино», но настоящий взлет в карьере Лоу произошел после перехода в «Манчестер Юнайтед» в 1962 году.
За 11 лет, проведенных в составе «МЮ», Лоу сыграл 404 матча и забил 237 мячей. По суммарному числу голов за «красных дьяволов» шотландец уступает только Уэйну Руни (253) и Бобби Чарльтону (249). В составе «Юнайтед» Лоу дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.
В 1964 году Лоу удостоился одной из самых престижных наград мирового футбола — «Золотого мяча», став единственным шотландцем, который получал эту награду.
В сборной Шотландии Лоу провел 55 матчей и забил 30 голов — он делит звание лучшего бомбардира национальной команды с Кенни Далглишем. На клубном уровне Лоу был частью знаменитой «Святой Троицы» «Манчестер Юнайтед» вместе с Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном. Эта тройка стала символом «МЮ» 60-х годов. После завершения карьеры Лоу оставался последним из этого легендарного трио.
Память о легенде
Лоу косвенно связан и с российским футболом. В 2008 году шотландец вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини вручал «Зениту» медали за победу в финале Кубка УЕФА над «Рейнджерс» в Манчестере.
Лоу останется в памяти миллионов болельщиков как один из самых ярких и одаренных футболистов своего времени. Его рекорды, игровые достижения и человеческие качества сделали его настоящей легендой футбола. В родном Абердине уже воздвигнут памятник футболисту.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
10
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
12
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
13
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5