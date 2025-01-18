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Умер легендарный форвард «МЮ» Денис Лоу — третий бомбардир в истории клуба и обладатель «Золотого мяча»

Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Денис Лоу.
Фото Global Look Press
Шотландцу было 84.

17 января скончался Денис Лоу — великий шотландский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1964 года и один из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Трагическую новость на своем сайте сообщил сам клуб — на сайте «МЮ» было опубликовано заявление от имени семьи британца:

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш отец Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он боролся с трудностями, но теперь, наконец, обрел покой. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в его благополучие и заботу, в прошлом и в недавнем прошлом. Мы знаем, как сильно люди поддерживали и любили его, и эта любовь всегда ценилась и имела значение. Спасибо».

Обстоятельства ухода

В последние годы жизни Лоу боролся с серьезными заболеваниями. В 2021 году врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, состояние футболиста постепенно ухудшалось. Лоу было 84 года — до очередного дня рождения он не дожил несколько недель.

Карьера и достижения

Денис Лоу родился 24 февраля 1940 года в шотландском Абердине. Его футбольная карьера началась в «Хаддерсфилде». Позже он выступал за «Манчестер Сити» и итальянский «Торино», но настоящий взлет в карьере Лоу произошел после перехода в «Манчестер Юнайтед» в 1962 году.

За 11 лет, проведенных в составе «МЮ», Лоу сыграл 404 матча и забил 237 мячей. По суммарному числу голов за «красных дьяволов» шотландец уступает только Уэйну Руни (253) и Бобби Чарльтону (249). В составе «Юнайтед» Лоу дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

Фото Global Look Press

В 1964 году Лоу удостоился одной из самых престижных наград мирового футбола — «Золотого мяча», став единственным шотландцем, который получал эту награду.

В сборной Шотландии Лоу провел 55 матчей и забил 30 голов — он делит звание лучшего бомбардира национальной команды с Кенни Далглишем. На клубном уровне Лоу был частью знаменитой «Святой Троицы» «Манчестер Юнайтед» вместе с Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном. Эта тройка стала символом «МЮ» 60-х годов. После завершения карьеры Лоу оставался последним из этого легендарного трио.

Память о легенде

Лоу косвенно связан и с российским футболом. В 2008 году шотландец вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини вручал «Зениту» медали за победу в финале Кубка УЕФА над «Рейнджерс» в Манчестере.

Лоу останется в памяти миллионов болельщиков как один из самых ярких и одаренных футболистов своего времени. Его рекорды, игровые достижения и человеческие качества сделали его настоящей легендой футбола. В родном Абердине уже воздвигнут памятник футболисту.

Денис Лоу
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
10
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
13
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
14
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
15
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 - : -
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 - : -
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 17 1 5
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