Холанн продлил контракт с «Сити» почти на 10 лет! Детали рекордного соглашения
«Манчестер Сити» переживает не лучшие времена — команда только недавно вышла из пике с одной победой в 13 матчах во всех турнирах (при девяти поражениях). Это серьезно сказалось на перспективах клуба: чемпионство в АПЛ кажется недостижимым, в Лиге чемпионов положение шаткое, а из Кубка лиги «горожане» уже вылетели.
На фоне этих трудностей клуб стремится стабилизировать ситуацию и укрепить командный дух. Продление контрактов с ключевыми игроками — один из лучших способов продемонстрировать уверенность в будущем. Важным шагом стало переподписание контракта с Эрлингом Холанном — норвежец останется в «Сити» до лета 2034 года.
Норвежец — до 34 лет в Манчестере?
О продлении первым сообщил Дэвид Орнштейн из The Athletic. По его данным, новый контракт Холанна стал одним из самых масштабных в истории футбола как по сроку, так и по общей сумме. Конкретные цифры Орнштейн не раскрыл, но, по информации журналиста Грэма Бэйли, зарплата форварда составляет 500 тысяч фунтов в неделю, не считая доходов от рекламных контрактов и имиджевых прав. Суммарно за весь срок соглашения Холанн может заработать около 300 миллионов фунтов.
Интересная ситуация связана с отступными. В прошлой версии соглашения, действовавшей до 2027 года, они были — но теперь, по данным Орнштейна, выкупную стоимость убрали. Эта информация противоречит инсайду другого мастодонта — Фабрицио Романо. Итальянец говорит, что отступные остались, просто вступят в силу в 2029 году и составят более 100 миллионов фунтов.
Если Холанн выполнит контракт до конца, он останется в «Сити» до 34 лет — практически до завершения карьеры. Это мощный шаг клуба, особенно в сложный для команды момент.
Орнштейн подтверждает, что ход клуба — в том числе и психологический: «Сохранение того, кого они считают лучшим в мире нападающим, да еще и на такой период, порадует «Сити» и его болельщиков, особенно на фоне сезона, в котором им пока нелегко на поле».
Холанн счастлив
Спустя некоторое время «Манчестер Сити» официально объявил о продлении. Сообщение клуба в социальных сетях было лаконичным: «Надолго с нами».
Сам Холанн прокомментировал подписание нового соглашения с энтузиазмом: «Я очень рад продлить контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом», — цитирует нападающего сайт клуба.
Также норвежец выразил поддержку главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле: «Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным».
В завершение нападающий добавил: «Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь команде добиться большего успеха в будущем».
Пересидит Пепа?
Как уже сказано выше, в перспективе Холанн может играть в «Сити» до 2034-го. Это означает, что у норвежца высоки шансы пересидеть в клубе Гвардиолу, чей контракт истекает в 2027-м.
Испанец вряд ли продлит соглашение — он уже собирался на выход в конце сезона-2024/25, но передумал, когда над клубом нависли тучи. В ноябре 2024-го «Сити» переподписал Гвардиолу на два года, а Пеп признался: «Хочу быть честным — этот сезон должен был быть последним. Но из-за проблем, которые у нас возникли, я решил, что сейчас не лучшее время для ухода. Я не хотел подводить клуб».
Если Гвардиола покинет «Сити» в 2027 году, Холанн может провести в клубе еще семь сезонов под руководством других тренеров — целая эпоха.
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году за 60 миллионов евро — с тех пор он забил больше 100 мячей в АПЛ, дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Страшно представить, чего еще может добиться этот невероятный форвард за ближайшие 10 лет — и сколько мячей он отправит в ворота соперников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
10
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
12
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
13
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5