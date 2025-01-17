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Сегодня, 15:45

Холанн продлил контракт с «Сити» почти на 10 лет! Детали рекордного соглашения

Холанн продлил контракт с «Манчестер Сити»
Артем Белинин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
В Манчестере — до конца карьеры?

«Манчестер Сити» переживает не лучшие времена — команда только недавно вышла из пике с одной победой в 13 матчах во всех турнирах (при девяти поражениях). Это серьезно сказалось на перспективах клуба: чемпионство в АПЛ кажется недостижимым, в Лиге чемпионов положение шаткое, а из Кубка лиги «горожане» уже вылетели.

На фоне этих трудностей клуб стремится стабилизировать ситуацию и укрепить командный дух. Продление контрактов с ключевыми игроками — один из лучших способов продемонстрировать уверенность в будущем. Важным шагом стало переподписание контракта с Эрлингом Холанном — норвежец останется в «Сити» до лета 2034 года.

Норвежец — до 34 лет в Манчестере?

О продлении первым сообщил Дэвид Орнштейн из The Athletic. По его данным, новый контракт Холанна стал одним из самых масштабных в истории футбола как по сроку, так и по общей сумме. Конкретные цифры Орнштейн не раскрыл, но, по информации журналиста Грэма Бэйли, зарплата форварда составляет 500 тысяч фунтов в неделю, не считая доходов от рекламных контрактов и имиджевых прав. Суммарно за весь срок соглашения Холанн может заработать около 300 миллионов фунтов.

Интересная ситуация связана с отступными. В прошлой версии соглашения, действовавшей до 2027 года, они были — но теперь, по данным Орнштейна, выкупную стоимость убрали. Эта информация противоречит инсайду другого мастодонта — Фабрицио Романо. Итальянец говорит, что отступные остались, просто вступят в силу в 2029 году и составят более 100 миллионов фунтов.

Если Холанн выполнит контракт до конца, он останется в «Сити» до 34 лет — практически до завершения карьеры. Это мощный шаг клуба, особенно в сложный для команды момент.

Орнштейн подтверждает, что ход клуба — в том числе и психологический: «Сохранение того, кого они считают лучшим в мире нападающим, да еще и на такой период, порадует «Сити» и его болельщиков, особенно на фоне сезона, в котором им пока нелегко на поле».

Фото Global Look Press

Холанн счастлив

Спустя некоторое время «Манчестер Сити» официально объявил о продлении. Сообщение клуба в социальных сетях было лаконичным: «Надолго с нами».

Сам Холанн прокомментировал подписание нового соглашения с энтузиазмом: «Я очень рад продлить контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом», — цитирует нападающего сайт клуба.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. 23&nbsp;октября 2024 года. Безумный гол Холанна: пробил пяткой в прыжке, а «Сити» оформил самую крупную победу в сезоне

Также норвежец выразил поддержку главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле: «Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным».

В завершение нападающий добавил: «Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь команде добиться большего успеха в будущем».

Фото Global Look Press

Пересидит Пепа?

Как уже сказано выше, в перспективе Холанн может играть в «Сити» до 2034-го. Это означает, что у норвежца высоки шансы пересидеть в клубе Гвардиолу, чей контракт истекает в 2027-м.

Испанец вряд ли продлит соглашение — он уже собирался на выход в конце сезона-2024/25, но передумал, когда над клубом нависли тучи. В ноябре 2024-го «Сити» переподписал Гвардиолу на два года, а Пеп признался: «Хочу быть честным — этот сезон должен был быть последним. Но из-за проблем, которые у нас возникли, я решил, что сейчас не лучшее время для ухода. Я не хотел подводить клуб».

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024 года. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов

Если Гвардиола покинет «Сити» в 2027 году, Холанн может провести в клубе еще семь сезонов под руководством других тренеров — целая эпоха.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году за 60 миллионов евро — с тех пор он забил больше 100 мячей в АПЛ, дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Страшно представить, чего еще может добиться этот невероятный форвард за ближайшие 10 лет — и сколько мячей он отправит в ворота соперников.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
10
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
13
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
14
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
15
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 - : -
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 - : -
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 17 1 5
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