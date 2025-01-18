У «Арсенала» большая проблема, которую надо решать уже этой зимой. Кто будет забивать голы?
«Арсенал» стремится к соседям по северу Лондона и все больше соответствует знаменитой цитате из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Можно ли назвать команду, скажем так, плохой? Ни в коем случае. А до вершин добирается? В рамках АПЛ уже больше 20 лет ответ отрицательный.
В последние годы надежды болельщиков выросли пропорционально амбициям клуба. Боссы доверились Микелю Артете, не погнали его на фоне периодических неудач и дали воплотить все-все-все идеи. Два предыдущих сезона показали, что не зря. «Арсенал» дважды встречал Новый год на вершине чемпионата и до упора кусался с «Сити» за золото, но оба раза безуспешно. Третий заход получается еще менее перспективным: идут вторыми в четырех очках от «Ливерпуля», но у конкурента матч в запасе.
А в третьем раунде Кубка Англии случилось совсем неприятное — Габи Жезус получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. С одной стороны, не сказать, что бразилец считался прямо ключевым футболистом, но центр нападения и так был самой большой проблемой команды. Теперь, по сути, у Артеты чистых форвардов не осталось вовсе.
У Жезуса, к слову, есть одна суперсерия, которая явно успокаивала особо суеверных фанатов: его команды никогда не проигрывали в АПЛ, если он забивал. 62 матча подряд работало! В следующий раз проверим эту схему не раньше осени, к сожалению.
Возможно, именно ситуация с завершителями никак не дает лондонцам взять наконец премьер-лигу впервые с 2004 года. Только в январе состоялось два максимально показательных выступления «Арсенала» — против «Ньюкасла» в чемпионате и «МЮ» в Кубке. В первом случае остались вообще без голов при 3,76 xG, а во втором отличились лишь раз, хотя набили 3,44 ожидаемых без учета пенальти, который был.
Из топ-6 лиги команда Артеты недобрала больше всех мячей — 4,52. Отсюда хоть и совсем крохотное, но все же отставание по реальным очкам на фоне xPTS — единственные из шестерки с минусом. С защитой все супер, лондонцы пропускают меньше всех представителей «вышки», но с финальной третью необходимо что-то делать.
Чаще всего нападающим выходит Кай Хаверц, который не так плохо реализует, если смотреть на цифры, но при самом обычном просмотре футбола все становится ясно. В этом нет вины немца, он по каким-то непонятным причинам превратился в форварда еще в «Челси». Забивать, конечно, умеет. Просто конкретная роль, очевидно, не его. Каю нужны пара и пространство на подходах к штрафной, чтобы пользоваться сильными сторонами. Неспроста Хаверца нередко сравнивают с Моратой — тоже прекрасен в работе без мяча и подыгрыше, тоже может запороть незапарываемое. Либо, как вариант, вовсе смещать игрока на фланг, где он отлично себя чувствовал в Леверкузене.
Еще есть 17-летний Итан Нванери, но ему даже Transfermarkt основной позицией пишет «атакующий полузащитник». Собственно, все. Плюс серьезную травму получил Букайо Сака — да, не форвард, но вингер, который обеспечивал стабильный приток голевых действий. Чистого центрального нападающего играть буквально некому. За две с половиной недели с начала окна правдоподобных слухов об интересе «Арсенала» хоть к какому-нибудь форварду не появилось. Очень странно и необъяснимо.
Клубу срочно надо выходить на рынок и заряжать денежный снаряд в направлении элитных завершителей. Первым в голову приходит Виктор Дьекереш, чье будущее пока плотно не связано ни с одной командой. Швед кажется идеальным кандидатом на роль последнего пазла в живописный рисунок Артеты. Результативный, стабильный, зрелый, тактически развитый. И даже в Англии поиграл когда-то.
Еще можно присмотреться к другому Виктору — Осимхену. У нигерийца не получилось по-хорошему покинуть Неаполь, поэтому приходится терять сезон в «Галатасарае». Летом 2025-го у него останется год по контракту с «Наполи», так что можно будет забрать классного мастера по скидке.
Влахович, Исак, Тюрам, Шешко, Бонифейс — пространства для активных действий навалом. Приобретение качественного забивного центрфорварда сделает «Арсенал» сбалансированным и по-настоящему, безоговорочно грозным для любого соперника. И главным страхом оппонентов перестанут быть угловые, ведь появится кое-что более эффективное.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
10
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
12
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
13
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5