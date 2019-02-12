Зинченко - в команде недели чемпионата Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели чемпионата Англии по версии портала WhoScored. Экс-хавбек "Уфы" принял участие в матче с "Челси" (6:0) и отметился двумя голевыми передачами.

Полностью состав сборной недели выглядит следующим образом: Ллорис ("Тоттенхэм") - Милнер ("Ливерпуль"), Матип ("Ливерпуль", Бамба ("Кардифф Сити"), Зинченко ("Манчестер Сити") - Хэйден ("Ньюксл"), Погба ("Манчестер Юнайтед") - Салах ("Ливерпуль"), Стерлинг ("Манчестер Сити") - Барнс ("Бернли"), Агуэро ("Манчестер Сити").

В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Украины 13 матчей, 1 гол и 2 передачи во всех турнирах.