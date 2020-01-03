Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал плотный календарь английских турниров. 5 января победители Лиги чемпионов проведут дерби с «Эвертоном» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Предыдущую встречу «Ливерпуль» отыграл накануне против «Шеффилд Юнайтед» (2:0), до этого принял участие в клубном чемпионате мира, а также в «Рождественском безумии» (большой группе матчей в чемпионате Англии после Рождества).

— Ребята пробежали по 13 километров, чтобы выиграть матч премьер-лиги, я не могу просить их пробегать 11, чтобы сохранить энергию на следующую игру, — цитирует Liverpool Echo Клоппа. — Решением будет собрать вместе руководителей и представителей телевидения. Рень идет о качестве, а не количестве.

Сколько матчей проходит в Boxing day? Если кто-то посмотрит их все, это не лучшим образом скажется на его отношениях. Подумайте хоть иногда об игроках, потому что без них ничего не будет работать.