Воспитанник «Арсенала» Вигар умер в результате черепно-мозговой травмы

Нападающий «Чичестер Сити» Билли Вигар умер из-за черепно-мозговой травмы в возрасте 21 года, сообщает пресс-служба команды.

20 сентября футболист получил травму во время матча региональной лиги Англии. Игра была приостановлена на 15-й минуте после того, как Вигар после падения ударился о поле головой. Игроку оказали первую помощь, а затем доставили на вертолете в больницу, где ввели в искусственную кому.

Вигар являлся воспитанником «Арсенала». На его счету 5 матчей за молодежную команду лондонцев. За «Чичестер Сити» он выступал с августа 2025 года.