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25 сентября 2025, 22:58

Воспитанник «Арсенала» Вигар умер в результате черепно-мозговой травмы

Сергей Ярошенко

Нападающий «Чичестер Сити» Билли Вигар умер из-за черепно-мозговой травмы в возрасте 21 года, сообщает пресс-служба команды.

20 сентября футболист получил травму во время матча региональной лиги Англии. Игра была приостановлена на 15-й минуте после того, как Вигар после падения ударился о поле головой. Игроку оказали первую помощь, а затем доставили на вертолете в больницу, где ввели в искусственную кому.

Вигар являлся воспитанником «Арсенала». На его счету 5 матчей за молодежную команду лондонцев. За «Чичестер Сити» он выступал с августа 2025 года.

Билли Вигар.Трагедия в Англии: экс-игрок «Арсенала» умер, ударившись головой о бетонную стену стадиона

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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