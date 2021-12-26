«Вест Хэм» может усилиться защитником «Борнмута»
«Вест Хэм» интересуется защитником «Борнмута» Ллойдом Келли, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «молотобойцы» рассматривают варианты для усиления защиты и видят в 23-летнем англичанине одного из подходящих кандидатов.
В сезоне-2021/22 Келли провел 20 матчей за «Борнмут», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/26/west-ham-eye-january-move-bournemouths-lloyd-kelly-bolster-injury/
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