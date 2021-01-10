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«Вест Хэм» хочет арендовать форварда «Реала»

23:31
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Нападающий «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в АПЛ. «Вест Хэм» находится в поисках форварда на место Себастьяна Аллера, ушедшего в «Аякс», и вариант с 27-летним доминиканцем является для клуба приоритетным, сообщает Daily Mail.

«Молотобойцы» готовы арендовать игрока до конца сезона. Сам футболист готов перебраться в другой клуб.

В текущем сезоне ла лиги на счету доминиканца 1 гол в 5 матчах.

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