«Вест Хэм» хочет арендовать форварда «Реала»

Нападающий «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в АПЛ. «Вест Хэм» находится в поисках форварда на место Себастьяна Аллера, ушедшего в «Аякс», и вариант с 27-летним доминиканцем является для клуба приоритетным, сообщает Daily Mail.

«Молотобойцы» готовы арендовать игрока до конца сезона. Сам футболист готов перебраться в другой клуб.

В текущем сезоне ла лиги на счету доминиканца 1 гол в 5 матчах.