«Вест Хэм» хочет арендовать форварда «Реала»
23:31
Нападающий «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в АПЛ. «Вест Хэм» находится в поисках форварда на место Себастьяна Аллера, ушедшего в «Аякс», и вариант с 27-летним доминиканцем является для клуба приоритетным, сообщает Daily Mail.
«Молотобойцы» готовы арендовать игрока до конца сезона. Сам футболист готов перебраться в другой клуб.
В текущем сезоне ла лиги на счету доминиканца 1 гол в 5 матчах.
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