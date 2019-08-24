Ван Дейк назвал своего идола. Его выбор вас удивит

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал изданию Mirror, кто, по его мнению, является лучшим игроком в истории футбола.

— Роналдинью. Он был моим идолом, я был влюблен в его игру, — признался ван Дейк.

Также Виргил отметил, что хотел бы пойти по стопам бразильца, который выиграл «Золотой Мяч"-2005. В этом году именно ван Дейк считается одним из главных претендентов на победу в этой номинации. Всего за клуб он провел 76 мачей, в которых забил 8 мячей.