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Ван Дейк назвал своего идола. Его выбор вас удивит

13:50
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал изданию Mirror, кто, по его мнению, является лучшим игроком в истории футбола.

— Роналдинью. Он был моим идолом, я был влюблен в его игру, — признался ван Дейк.

Также Виргил отметил, что хотел бы пойти по стопам бразильца, который выиграл «Золотой Мяч"-2005. В этом году именно ван Дейк считается одним из главных претендентов на победу в этой номинации. Всего за клуб он провел 76 мачей, в которых забил 8 мячей.

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