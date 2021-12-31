В «Ливерпуле» перед матчем с «Челси» выявлены новые случаи коронавируса
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в команде выявлены три трех новых случая заражения коронавирусом.
«Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
2 января «Ливерпуль» должен встретиться с «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ.
Прошлая встреча на «Энфилде» закончилась победой команды Томаса Тухеля со счетом 1:0, а на «Стэмфорд Бридж» — победой «Ливерпуля» (2:0). А в этом сезоне команды разошлись миром в Ливерпуле — 1:1.
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