Уле Гуннар Сульшер: «Не буду тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, как клуб проведет зимнее трансферное окно. Манкунианцы не намерены совершать крупных сделок.

— Мы должны тратить с умом, это один из ключевых моментов успеха для меня, — цитирует специалиста Goal. — Потратили много денег за последние пять или шесть сезонов. Теперь нужно быть уверенным, что вкладываем средства правильно. Я и клуб согласились с тем, что культура трансферов должна поменяться. Конечно, результаты нужны, но я не буду тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды.