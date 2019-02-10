Семья пилота самолета, которым летел Сала, собирает деньги на поиски его тела

Пилот Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, не был найден в результате спасательной операции. Семья летчика собирает деньги, чтобы отыскать его тело.

Напомним, футболист, который до этого перешел из "Нанта" в "Кардифф", погиб. Его тело было найдено среди обломков самолета на дне пролива Ла-Манш. При этом тело пилота обнаружено не было. За новый клуб он не успел сыграть ни разу.

Как информирует ВВС, семья Дэвида Ибботсона на его странице в соцсети объявила о сборе средств на поиски его тела. Им необходима сумма в 300 тысяч фунтов.

До этого официальные поиски были прекращены, так как спасатели сочли, что шансов найти Салу и Ибботсона живым нет. Однако родственники игрока собрали деньги на возобновление поисков.